CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ADXcrosses - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
976
Avaliação:
(11)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador ADXcrosses.






Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9276

NettoTrading NettoTrading

O script permite usar o MetaTrader4 como uma plataforma no modo netting (compensação). Ele possui algumas vantagens em comparação com o MetaTrader5.

Smoothed ADX BARS Smoothed ADX BARS

Indicador Smoothed ADX BARS.

TimeLines TimeLines

Marcação automática do gráfico pelo tempo e o temporizador.

Estocástico com Redução de Ruído Estocástico com Redução de Ruído

Ele reduz um monte de sinais falsos usando o ajuste de sensibilidade.