ADXcrosses - indicador para MetaTrader 4
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador ADXcrosses.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9276
NettoTrading
O script permite usar o MetaTrader4 como uma plataforma no modo netting (compensação). Ele possui algumas vantagens em comparação com o MetaTrader5.Smoothed ADX BARS
Indicador Smoothed ADX BARS.
TimeLines
Marcação automática do gráfico pelo tempo e o temporizador.Estocástico com Redução de Ruído
Ele reduz um monte de sinais falsos usando o ajuste de sensibilidade.