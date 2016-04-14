und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BIG DOG Trade strategy - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 907
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Veröffentlicht von:
Beschreibung:
Die Idee basiert auf der Ausbruchstrategie.
Handelsregeln:
- Finden Sie den maximalen/minimalen Kurs in dem Zeitraum von 14 bis 16 Stunden (terminal-Zeit) und setzen Sie wartende (pending) Orders für buy/sell an den maximal/minimal-Werten.
- Wir platzieren nur Orders, wenn die Differenz zwischen dem Maximum und dem Minimum mindestens 50 Punkte beträgt.
- Take Profit sind 30 Punkte. Trailing Stop sind 15 Punkte.
- Stop Loss ist der Eröffnungskurs der entgegengesetzten Order. Nicht verwendete Orders werden am Ende des Tages gelöscht.
Empfehlungen:
- See FORTRADER.RU maganize (№ 52) for the details.
Nachtrag:
Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.
Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie siehier hin schreiben.
Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9259
Dieses Programm protokolliert Kurse von Brokern, die außerhalb des Marktes liegen mit Hilfe der Metatrader Plattform.GG-RSI-CCI
Dieser Indikator informiert Sie über einen Trend und bietet gute Einstiegszeitpunkte.
Smoothed ADX BARS Indikator.NettoTrading
Dieses Script ermöglicht die Verwendung des MetaTrader 4 als Plattform mit Netto-Werten. Es hat gegenüber dem MetaTrader5 ein paar Vorteile.