Die Idee basiert auf der Ausbruchstrategie.

Handelsregeln:

Finden Sie den maximalen/minimalen Kurs in dem Zeitraum von 14 bis 16 Stunden (terminal-Zeit) und setzen Sie wartende (pending) Orders für buy /sell an den maximal/minimal-Werten .

. Wir platzieren nur Orders, wenn die Differenz zwischen dem Maximum und dem Minimum mindestens 50 Punkte beträgt.

Take Profit sind 30 Punkte. Trailing Stop sind 15 Punkte.

Stop Loss ist der Eröffnungskurs der entgegengesetzten Order. Nicht verwendete Orders werden am Ende des Tages gelöscht.

Empfehlungen:

See FORTRADER.RU maganize (№ 52) for the details .





Nachtrag:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie siehier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.