Советники

Торговая стратегия BIG DOG - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
6160
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Опубликовал:

FXWizard

Правила торговли:

  • Находим максимальное ценовое значение в период с 14 по 16 часов по терминальному времени и устанавливаем на этом уровне ордер на покупку. Находимминимальное ценовое значение в период с 14 по 16 часов по терминальному времени и устанавливаем на этом уровне ордер на продажу.
  • Расстояние между максимумом и минимумом должно быть не более 50 пунктов, в противном случае ордера не выставляются.
  • ТейкПрофит составляет 30 пунктов. ТрейлингСтоп берем 15 пунктов.
  • СтопЛосс устанавливаем на уровне цены противоположной сделки. Неотработанные ордера удаляются в конце дня.

Картинка:

Советы:

