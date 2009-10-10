Смотри, как бесплатно скачать роботов
Торговая стратегия BIG DOG - эксперт для MetaTrader 4
Опубликовал:
Правила торговли:
- Находим максимальное ценовое значение в период с 14 по 16 часов по терминальному времени и устанавливаем на этом уровне ордер на покупку. Находимминимальное ценовое значение в период с 14 по 16 часов по терминальному времени и устанавливаем на этом уровне ордер на продажу.
- Расстояние между максимумом и минимумом должно быть не более 50 пунктов, в противном случае ордера не выставляются.
- ТейкПрофит составляет 30 пунктов. ТрейлингСтоп берем 15 пунктов.
- СтопЛосс устанавливаем на уровне цены противоположной сделки. Неотработанные ордера удаляются в конце дня.
Советы:
- Обсуждение советника проводится в социальной сети трейдеров.
- Более подробное описание стратегии и результаты тестирования читайте в 52 выпуске журнала.
