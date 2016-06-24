Participe de nossa página de fãs
Estratégia de Negociação BIG DOG - expert para MetaTrader 4
- 1001
A idéia é baseada na estratégia de rompimento.
Regras de negociação:
- Encontre os valores das máximas/mínimas dos preços no período das 14 a 16 horas (hora do terminal) e defina as ordens pendentes de compra/venda no valor da máxima/mínima.
- Nós definimos as ordens somente se a distância entre a máxima e a mínima não for maior do que 50 pontos
- Take Profit é de 30 pontos. Trailing Stop é de 15 pontos.
- Stop Loss é definido no nível de preços oposto a operação. Ordens não utilizadas são removidas no final do dia.
Recomendações:
- Veja a revista FORTRADER.RU (№ 52) para maiores detalhes.
Observação do editor:
Note que é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9259
