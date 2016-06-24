CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Estratégia de Negociação BIG DOG - expert para MetaTrader 4

Юрий | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1001
Avaliação:
(6)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Publicado por:

FXWizard

Descrição:

A idéia é baseada na estratégia de rompimento.

Regras de negociação:

  • Encontre os valores das máximas/mínimas dos preços no período das 14 a 16 horas (hora do terminal) e defina as ordens pendentes de compra/venda no valor da máxima/mínima.
  • Nós definimos as ordens somente se a distância entre a máxima e a mínima não for maior do que 50 pontos
  • Take Profit é de 30 pontos. Trailing Stop é de 15 pontos.
  • Stop Loss é definido no nível de preços oposto a operação. Ordens não utilizadas são removidas no final do dia.

Recomendações:

  • Veja a revista FORTRADER.RU (№ 52) para maiores detalhes.


Observação do editor:

Note que é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9259

ChartPlusChart V2 ChartPlusChart V2

Programa de registro de cotações exteriores ao mercado de empresas de corretagem com a plataforma MetaTrader.

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

Este indicador lhe informa sobre a tendência e oferece uma boa possibilidade de entrada.

Smoothed ADX BARS Smoothed ADX BARS

Indicador Smoothed ADX BARS.

NettoTrading NettoTrading

O script permite usar o MetaTrader4 como uma plataforma no modo netting (compensação). Ele possui algumas vantagens em comparação com o MetaTrader5.