Trading Simulator 2 - Asesor Experto para MetaTrader 4
La versión modificada del programa Simulador de Trading, creado para el entrenamiento de alta velocidad, perfeccionamiento de la estrategia, análisis de indicadores, etc.
En ese aspecto apreciar la descripción detallada de las funciones básicas en esa página, aquí describiré solo nuevas oportunidades.
Break Points :
En el programa está estipulado la función BreakPoint que pone en pausa el probador al alcanzar el precio configurado con el valor superior o inferior.
Esta función utiliza la libreríaa dll, por lo tanto es necesario permitir que el asesor lo haga:
Se puede utilizar para elBreakPoin
- "Captura" en el momento exacto del precio,
- "Captura" de los puntos de entrada, el análisis de una situación,
- O abrir una orden como si fuese el Stop u Orden Límite.
Valores de los Break Pointsse establecen por etiquetas Formación de Stop superior y Formación de Stop Inferior, a través de la propiedadad "Text"y enviado para su ejecución por el cambio de una etiqueta hacia arriba (por analogía a otros controladores de la versión antigua del programa).
Simulador de Trading v.2
Modificación de las órdenes:
Proceso del trade, especialmente en estrategia manual, a menudo asumen el análisis flexible de la situación cambiante. Por lo tanto es importante tener una oportunidad para cambiar valores de Stop Loss yТаке Profit.
Para hacerlo es necesario:
- Para cambiar el valor de Stop-Loss y\o Таке Profit en las etiquetas correspondientes.
- Para cambiar etiqueta ascendente Mod. de la correspondiente orden abierta.
En resumen:
Por lo tanto, ahora el programa Simulador de Trading, en la simplicidad permite simular casi todas las operaciones de trading elementales.
- Apertura manual de órdenes (inmediato) de mercado.
- Apertura manual de las órdenes de aplazadas(stop,limit) (a través de break points).
- Modificación y cierre de órdenes manualmente.
Creo que, trabajando con el Simulador de Trading ayuda evitar errores típicos y ahorrar su dinero y nervios.
