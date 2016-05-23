Mira cómo descargar robots gratis
Taf - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1696
- Ranking:
-
- Publicado:
Es una construcción de canales bastante simple y, según mi opinión, poco efectiva; se unen los máximos y mínimos dentro de ciertos intervalos.
Taf
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8496
