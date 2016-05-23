CodeBaseSecciones
Visualizaciones:
1696
Ranking:
(6)
Publicado:
Taf.mq4 (3.07 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es una construcción de canales bastante simple y, según mi opinión, poco efectiva; se unen los máximos y mínimos dentro de ciertos intervalos.

Taf

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8496

