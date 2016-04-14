Die modifizierte Version des Programms Trading Simulator, wurde dazu entwickelt um in hoher Geschwindigkeit das Handeln lernen, die eigenen Strategien perfektionieren und Indikatoren testen zu können.

Auf der Seite der der Vorgängerversion können Sie die detaillierte Beschreibung durchlesen hier finden Sie lediglich die neuen Eigenschaften.

Unterbrechungspunkte :

Dieses Programm wurde mit einer neuen Funktion BreakPoint ausgestattet, welcher den Tester in den Pause-Zustand versetzt, sobald der Preis den Top oder Bottom -Wert erreicht.

Diese Funktion verwendet eine dll Bibliothek, für welche Sie dem Expert Advisor den Zugriff erlauben müssen:

BreakPoint Kann für folgende Dinge verwendet werden: