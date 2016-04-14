und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trading Simulator 2 - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 4441
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die modifizierte Version des Programms Trading Simulator, wurde dazu entwickelt um in hoher Geschwindigkeit das Handeln lernen, die eigenen Strategien perfektionieren und Indikatoren testen zu können.
Auf der Seite der der Vorgängerversion können Sie die detaillierte Beschreibung durchlesen hier finden Sie lediglich die neuen Eigenschaften.
Unterbrechungspunkte :
Dieses Programm wurde mit einer neuen Funktion BreakPoint ausgestattet, welcher den Tester in den Pause-Zustand versetzt, sobald der Preis den Top oder Bottom -Wert erreicht.
Diese Funktion verwendet eine dll Bibliothek, für welche Sie dem Expert Advisor den Zugriff erlauben müssen:
BreakPoint Kann für folgende Dinge verwendet werden:
- Um den genauen Zeitpunkt einer eines bestimmten Kurses einfrieren zu können,
- Um den genauen Punkt einer Eingabe einfrieren zu können, um eine Analyse der aktuellen Situation durchführen zu können
- Oder um eine Stop or Limit Order ausführen zu können..
Die möglichen Werte der Break PointsSie werden über labels gesetzt. Training Upper Stop und Training Lower Stop, werden über die Eigenschaften von "Text" gesetzt, Und werden aktiviert indem ein Leben nach oben verschoben wird (Genauso wie die bisherigen Funktionen in der Vorgänger Version dieses Programms).
Trading Simulator v.2
Modifizierung von Orders:
Um einen Trade ausführen zu können, insbesondere bei manuellen Handelsstrategien, ist eine flexible Analyse von veränderten Marktbedingungen vorteilhaft. Dafür ist es sehr wichtig dass man die Möglichkeit bekommt Werte von Stop Loss undТаке Profit verändern zu können.
Dafür müssen wir:
- die Werte von Stop-Loss und\oder Таке Profitder zugehörigen Labels ändern.
- Die aufwärts Verschiebung des Labels Mod. der dazugehörigen offenen oder.
Das Fazit:
Nun kann das Programm Trading SIMULATOR, auf ganz einfache Weise fast alle elementaren Handelsoperationen durchführen.
- Das manuelle Öffnen von Market-Orders (sofort).
- Das manuelle Öffnen von wartenden (pending) Orders(stop,limit) (über break points).
- Das manuelle Modifizieren und Schließen von Orders.
Ich denke die Arbeit mit dem Trading SIMULATOR Wird Ihnen dabei helfen typische Fehler beim Handel zu vermeiden und ihren Geldbeutel und Nerven zu schonen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9220
This indicator help you keep 3 different timeframes on the screen to see the price action clearly on both short term and long term without switching buttons.Hidden StopLoss
This library is made for experts that need to calculate StopLoss and TakeProfit without putting SL/TP points on the trade.
Dieser Indikator kann Ihnen Kerzen aus verschiedenen Timeframes in einem Fenster anzeigenwlxBWWiseMan
wlxBWWiseMan Indikator.