Asesores Expertos

Pinball machine - Asesor Experto para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1053
Ranking:
(6)
Publicado:
Publicado:
Pinball machine
Alpari-Contest (Build 224)

Símbolo EURUSD (Euro frente US Dollar)
Período 1 Hora (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26)
Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
Parámetros ____2___="Ajustes de la orden"; Lots=0.3;

Barras en prueba 1523 Ticks del modelado 14241 Calidad del Modelado n/a
Errores del gráfico que no coinciden 0




Depósito inicial 10000.00



Beneficio neto total 1309.38 Beneficio bruto 11370.99 Pérdidas brutas -10061.61
Factor de beneficio 1.13 Beneficio esperado 6.82

Drawdown absoluto 487.02 Aspiración máxima 990.18 (8.91%) Drawdown relativo 8.91% (990.18)

Trades totales 192 Posiciones cortas (ganadas %) 101 (52.48%) Posiciones largas (% ganadas) 91 (53.85%)

Trades beneficiosos (% del total) 102 (53.13%) Trades con pérdidas (% del total) 90 (46.88%)
Más grande Trade con más ganancia 299.10 Trade con más pérdida -268.80
Promedio Trade con más ganancia 111.48 Trade con más pérdida -111.80
Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 5 (325.77) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 5 (-425.40)
Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 510.12 (3) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -606.87 (3)
Promedio victorias consecutivas 2 pérdidas consecutivas 2


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9086

