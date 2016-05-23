Mira cómo descargar robots gratis
Pinball machine - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1053
- Ranking:
-
- Publicado:
Pinball machine
Alpari-Contest (Build 224)
|Símbolo
|EURUSD (Euro frente US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26)
|Modelo
|Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
|Parámetros
|____2___="Ajustes de la orden"; Lots=0.3;
|Barras en prueba
|1523
|Ticks del modelado
|14241
|Calidad del Modelado
|n/a
|Errores del gráfico que no coinciden
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto total
|1309.38
|Beneficio bruto
|11370.99
|Pérdidas brutas
|-10061.61
|Factor de beneficio
|1.13
|Beneficio esperado
|6.82
|Drawdown absoluto
|487.02
|Aspiración máxima
|990.18 (8.91%)
|Drawdown relativo
|8.91% (990.18)
|Trades totales
|192
|Posiciones cortas (ganadas %)
|101 (52.48%)
|Posiciones largas (% ganadas)
|91 (53.85%)
|Trades beneficiosos (% del total)
|102 (53.13%)
|Trades con pérdidas (% del total)
|90 (46.88%)
|Más grande
|Trade con más ganancia
|299.10
|Trade con más pérdida
|-268.80
|Promedio
|Trade con más ganancia
|111.48
|Trade con más pérdida
|-111.80
|Máximo
|victorias consecutivas (ganancia en dinero)
|5 (325.77)
|pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)
|5 (-425.40)
|Máximo
|ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)
|510.12 (3)
|pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)
|-606.87 (3)
|Promedio
|victorias consecutivas
|2
|pérdidas consecutivas
|2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9086
