Asesores Expertos

exp_Amstell-SL - Asesor Experto para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Visualizaciones:
775
Ranking:
(9)
Publicado:
Informe del Probador de Estrategias
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)

Símbolo GBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
Período 15 Minutoss (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
Parámetros TakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;

Barras en prueba 2072 Ticks del modelado 55645 Calidad del Modelado n/a
Errores del gráfico que no coinciden 28




Depósito inicial 10000.00



Beneficio neto total 21400.40 Beneficio bruto 21454.40 Pérdidas brutas -54.00
Factor de beneficio 397.30 Beneficio esperado 297.23

Drawdown absoluto 1008.00 Aspiración máxima 11099.20 (39.30%) Drawdown relativo 39.30% (11099.20)

Trades totales 72 Posiciones cortas (ganadas %) 34 (94.12%) Posiciones largas (% ganadas) 38 (100.00%)

Trades beneficiosos (% del total) 70 (97.22%) Trades con pérdidas (% del total) 2 (2.78%)
Más grande Trade con más ganancia 468.20 Trade con más pérdida -33.50
Promedio Trade con más ganancia 306.49 Trade con más pérdida -27.00
Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 69 (21442.90) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 2 (-54.00)
Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 21442.90 (69) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -54.00 (2)
Promedio victorias consecutivas 35 pérdidas consecutivas 2




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9073

