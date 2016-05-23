exp_Amstell-SL

Símbolo GBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)

Período 15 Minutoss (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)

Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)

Parámetros TakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;





Barras en prueba 2072 Ticks del modelado 55645 Calidad del Modelado n/a

Errores del gráfico que no coinciden 28













Depósito inicial 10000.00









Beneficio neto total 21400.40 Beneficio bruto 21454.40 Pérdidas brutas -54.00

Factor de beneficio 397.30 Beneficio esperado 297.23





Drawdown absoluto 1008.00 Aspiración máxima 11099.20 (39.30%) Drawdown relativo 39.30% (11099.20)





Trades totales 72 Posiciones cortas (ganadas %) 34 (94.12%) Posiciones largas (% ganadas) 38 (100.00%)



Trades beneficiosos (% del total) 70 (97.22%) Trades con pérdidas (% del total) 2 (2.78%)

Más grande Trade con más ganancia 468.20 Trade con más pérdida -33.50

Promedio Trade con más ganancia 306.49 Trade con más pérdida -27.00

Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 69 (21442.90) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 2 (-54.00)

Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 21442.90 (69) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -54.00 (2)