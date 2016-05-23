Mira cómo descargar robots gratis
exp_Amstell-SL - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 775
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Informe del Probador de Estrategias
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)
|Símbolo
|GBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
|Período
|15 Minutoss (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
|Modelo
|Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
|Parámetros
|TakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;
|Barras en prueba
|2072
|Ticks del modelado
|55645
|Calidad del Modelado
|n/a
|Errores del gráfico que no coinciden
|28
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto total
|21400.40
|Beneficio bruto
|21454.40
|Pérdidas brutas
|-54.00
|Factor de beneficio
|397.30
|Beneficio esperado
|297.23
|Drawdown absoluto
|1008.00
|Aspiración máxima
|11099.20 (39.30%)
|Drawdown relativo
|39.30% (11099.20)
|Trades totales
|72
|Posiciones cortas (ganadas %)
|34 (94.12%)
|Posiciones largas (% ganadas)
|38 (100.00%)
|Trades beneficiosos (% del total)
|70 (97.22%)
|Trades con pérdidas (% del total)
|2 (2.78%)
|Más grande
|Trade con más ganancia
|468.20
|Trade con más pérdida
|-33.50
|Promedio
|Trade con más ganancia
|306.49
|Trade con más pérdida
|-27.00
|Máximo
|victorias consecutivas (ganancia en dinero)
|69 (21442.90)
|pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)
|2 (-54.00)
|Máximo
|ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)
|21442.90 (69)
|pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)
|-54.00 (2)
|Promedio
|victorias consecutivas
|35
|pérdidas consecutivas
|2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9073
