EA

Pinball machine - MetaTrader 4EA

Iurii Tokman
显示:
5714
等级:
(6)
已发布:
已更新:
Pinball machine
Alpari-Contest (Build 224)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметры____2___="Настройки ордеров"; Lots=0.3;

Баров в истории1523Смоделировано тиков14241Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль1309.38Общая прибыль11370.99Общий убыток-10061.61
Прибыльность1.13Матожидание выигрыша6.82

Абсолютная просадка487.02Максимальная просадка990.18 (8.91%)Относительная просадка8.91% (990.18)

Всего сделок192Короткие позиции (% выигравших)101 (52.48%)Длинные позиции (% выигравших)91 (53.85%)

Прибыльные сделки (% от всех)102 (53.13%)Убыточные сделки (% от всех)90 (46.88%)
Самая большаяприбыльная сделка299.10убыточная сделка-268.80
Средняяприбыльная сделка111.48убыточная сделка-111.80
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (325.77)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-425.40)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)510.12 (3)непрерывный убыток (число проигрышей)-606.87 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/9086

这个EA可以把用户的交易状况发布到web服务器。

The indicator shows the ranges of price movement during different trade sessions.