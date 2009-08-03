Смотри, как бесплатно скачать роботов
Pinball machine - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3649
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Pinball machine
(Build 224)
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.06.26 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.26 - 2009.07.26)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|____2___="Настройки ордеров"; Lots=0.3;
|Баров в истории
|1499
|Смоделировано тиков
|13640
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|50000.00
|Чистая прибыль
|570.72
|Общая прибыль
|20551.47
|Общий убыток
|-19980.75
|Прибыльность
|1.03
|Матожидание выигрыша
|1.70
|Абсолютная просадка
|2220.33
|Максимальная просадка
|2456.73 (4.89%)
|Относительная просадка
|4.89% (2456.73)
|Всего сделок
|335
|Короткие позиции (% выигравших)
|180 (54.44%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|155 (38.71%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|158 (47.16%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|177 (52.84%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|332.07
|убыточная сделка
|-318.63
|Средняя
|прибыльная сделка
|130.07
|убыточная сделка
|-112.89
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (1098.87)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|11 (-1045.20)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1098.87 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1045.20 (11)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
Pinball machine
(Build 224)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|____2___="Настройки ордеров"; Lots=0.3;
|Баров в истории
|1523
|Смоделировано тиков
|14241
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|1309.38
|Общая прибыль
|11370.99
|Общий убыток
|-10061.61
|Прибыльность
|1.13
|Матожидание выигрыша
|6.82
|Абсолютная просадка
|487.02
|Максимальная просадка
|990.18 (8.91%)
|Относительная просадка
|8.91% (990.18)
|Всего сделок
|192
|Короткие позиции (% выигравших)
|101 (52.48%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|91 (53.85%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|102 (53.13%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|90 (46.88%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|299.10
|убыточная сделка
|-268.80
|Средняя
|прибыльная сделка
|111.48
|убыточная сделка
|-111.80
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (325.77)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|5 (-425.40)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|510.12 (3)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-606.87 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
