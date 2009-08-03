CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Pinball machine - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
3649
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Pinball machine
(Build 224)

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.06.26 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.26 - 2009.07.26)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметры____2___="Настройки ордеров"; Lots=0.3;

Баров в истории1499Смоделировано тиков13640Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит50000.00



Чистая прибыль570.72Общая прибыль20551.47Общий убыток-19980.75
Прибыльность1.03Матожидание выигрыша1.70

Абсолютная просадка2220.33Максимальная просадка2456.73 (4.89%)Относительная просадка4.89% (2456.73)

Всего сделок335Короткие позиции (% выигравших)180 (54.44%)Длинные позиции (% выигравших)155 (38.71%)

Прибыльные сделки (% от всех)158 (47.16%)Убыточные сделки (% от всех)177 (52.84%)
Самая большаяприбыльная сделка332.07убыточная сделка-318.63
Средняяприбыльная сделка130.07убыточная сделка-112.89
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (1098.87)непрерывных проигрышей (убыток)11 (-1045.20)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1098.87 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-1045.20 (11)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2


Pinball machine
(Build 224)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметры____2___="Настройки ордеров"; Lots=0.3;

Баров в истории1523Смоделировано тиков14241Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль1309.38Общая прибыль11370.99Общий убыток-10061.61
Прибыльность1.13Матожидание выигрыша6.82

Абсолютная просадка487.02Максимальная просадка990.18 (8.91%)Относительная просадка8.91% (990.18)

Всего сделок192Короткие позиции (% выигравших)101 (52.48%)Длинные позиции (% выигравших)91 (53.85%)

Прибыльные сделки (% от всех)102 (53.13%)Убыточные сделки (% от всех)90 (46.88%)
Самая большаяприбыльная сделка299.10убыточная сделка-268.80
Средняяприбыльная сделка111.48убыточная сделка-111.80
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (325.77)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-425.40)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)510.12 (3)непрерывный убыток (число проигрышей)-606.87 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2





Gena v.2.4 Gena v.2.4

В определенное время устанавливаются два стоповых ордера.

Oops v0.1 Oops v0.1

Советник только для тестирования!!! Просто каждый день при открытии новой дневной свечи устанавливает 2 отложенных ордера на покупку и продажу на расстоянии Delta от цены открытия дневного бара.

Индикатор относительного положения валюты Индикатор относительного положения валюты

Рассчитывается относительное положение валюты относительно экстремумов и пересчитывается относительно экстремумов другой валюты.

MACD_Signals MACD_Signals

Сигнальный индикатор на основе MACD