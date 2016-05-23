Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD_Signals - indicador para MetaTrader 4
Las señales se generan cuando los extremos del MACD forman uno de los dos patrones descritos en el código.
Los TFs más útiles para ello son H1 y superior. El Inicator de señales muestra resultados bastante buenos en el probador sin ninguna actualización, solo hace falta un poco de magia con parámetros.
Lo uso como filtro de tendencia. El drawdown es bastante alto, pero el indicador hace su trabajo.
Estos son los resultados de estas señales de como pueden ser, el tamaño de la orden es de 1 lote:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
Disfrutar ;)
