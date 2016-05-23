CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD_Signals - indicador para MetaTrader 4

TheXpert | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1141
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Las señales se generan cuando los extremos del MACD forman uno de los dos patrones descritos en el código.

Los TFs más útiles para ello son H1 y superior. El Inicator de señales muestra resultados bastante buenos en el probador sin ninguna actualización, solo hace falta un poco de magia con parámetros.

Lo uso como filtro de tendencia. El drawdown es bastante alto, pero el indicador hace su trabajo.


Estos son los resultados de estas señales de como pueden ser, el tamaño de la orden es de 1 lote:

EURUSD

GBPUSD


USDJPY

Disfrutar ;)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9091

Pinball machine Pinball machine

Pinball machine

ForexOFFTrend ForexOFFTrend

Indicador ForexOFFTrend.

SymbolsLib SymbolsLib

La librería contiene varias funciones para obtener una información adicional acerca de los símbolos, cargados en el terminal de cliente. Atención: Solución para indocumentados, puede que no funcione en las otras versiones de MetaTrader

Fibo Pivot Lines GMT Fibo Pivot Lines GMT

Indicador Fibo Pivot Lines GMT.