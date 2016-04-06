CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Flipperautomat - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
1005
(6)
Flipperautomat
Alpari-Contest (Build 224)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode1 Hour (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26)
ModelKontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
Parameter:____2___="Order settings"; Lots=0.3;

Getestete Bars1523Modellierte Ticks14241Modellierungsqualitätn/a
Chartfehler0




Anfangsgröße des Kontos10000.00



Totaler Netto Profitt1309.38Bruttoertrag11370.99Bruttoverlust-10061.61
Profit Faktor1.13Erwartete Auszahlung6.82

Absoluter Drawdown487.02Maximaler Drawdown990.18 (8.91%)Relativer Drawdown8.91% (990.18)

Gesamte Anzahl an Trades192Short Positionen (Gewonnen %)101 (52.48%)Long Positionen (Gewonnen %)91 (53.85%)

Profitable Trades (% von allen)102 (53.13%)Verlorene Trades (% von allen)90 (46.88%)
Größterprofitabler Trade299.10Verlust-Trade-268.80
Durchschnittprofitabler Trade111.48Verlust-Trade-111.80
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)5 (325.77)Verluste in Folg (Verlust in Geld)5 (-425.40)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)510.12 (3)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-606.87 (3)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes2Aufeinanderfolgende Verlustes2


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9086

