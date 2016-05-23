CodeBaseSeções
Experts

Pinball machine - expert para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Visualizações:
806
Avaliação:
(6)
Publicado:
Pinball machine
(Build 224)

SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período1 Hora (H1) 2009.06.26 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.26 - 2009.07.26)
ModeloPontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
Parâmetros____2___="Configuração de ordens"; Lots=0.3;

Barras no histórico1499Modelagem de ticks13640Qualidade da modelagemn/a
Erros de desfasamento dos gráficos0




Depósito inicial50000.00



Lucro líquido570.72Lucro total20551.47Perda total-19980.75
Rentabilidade1.03Retorno esperado1.70

Drawdown absoluto2220.33Drawdown máximo2456.73 (4.89%)Drawdown relativo4.89% (2456.73)

Total de transações335Posições curtas (% de ganhos)180 (54.44%)Posições longas (% de ganhos)155 (38.71%)

Transações rentáveis (% do total)158 (47.16%)Transações desfavoráveis (% do total)177 (52.84%)
Maiortransação rentável332.07transação desfavorável-318.63
Médiatransação rentável130.07transação desfavorável-112.89
Quantidade máximade vitórias consecutivas (lucro)9 (1098.87)de perdas consecutivas (perda)11 (-1045.20)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)1098.87 (9)perda consecutiva (número de perdas)-1045.20 (11)
Médiavitórias consecutivas2perdas consecutivas2


Pinball machine
(Build 224)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período1 Час (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26)
ModeloPontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
Parâmetros____2___="Configuração de ordens"; Lots=0.3;

Barras no histórico1523Modelagem de ticks14241Qualidade da modelagemn/a
Erros de desfasamento dos gráficos0




Depósito inicial10000.00



Lucro líquido1309.38Lucro total11370.99Perda total-10061.61
Rentabilidade1.13Retorno esperado6.82

Drawdown absoluto487.02Drawdown máximo990.18 (8.91%)Drawdown relativo8.91% (990.18)

Total de transações192Posições curtas (% de ganhos)101 (52.48%)Posições longas (% de ganhos)91 (53.85%)

Transações rentáveis (% do total)102 (53.13%)Transações desfavoráveis (% do total)90 (46.88%)
Maiortransação rentável299.10transação desfavorável-268.80
Médiatransação rentável111.48transação desfavorável-111.80
Quantidade máximade vitórias consecutivas (lucro)5 (325.77)de perdas consecutivas (perda)5 (-425.40)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)510.12 (3)perda consecutiva (número de perdas)-606.87 (3)
Médiavitórias consecutivas2perdas consecutivas2





Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9086

