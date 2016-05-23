Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Pinball machine - expert para MetaTrader 4
- 806
Pinball machine
(Build 224)
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 2009.06.26 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.26 - 2009.07.26)
|Modelo
|Pontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
|Parâmetros
|____2___="Configuração de ordens"; Lots=0.3;
|Barras no histórico
|1499
|Modelagem de ticks
|13640
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de desfasamento dos gráficos
|0
|Depósito inicial
|50000.00
|Lucro líquido
|570.72
|Lucro total
|20551.47
|Perda total
|-19980.75
|Rentabilidade
|1.03
|Retorno esperado
|1.70
|Drawdown absoluto
|2220.33
|Drawdown máximo
|2456.73 (4.89%)
|Drawdown relativo
|4.89% (2456.73)
|Total de transações
|335
|Posições curtas (% de ganhos)
|180 (54.44%)
|Posições longas (% de ganhos)
|155 (38.71%)
|Transações rentáveis (% do total)
|158 (47.16%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|177 (52.84%)
|Maior
|transação rentável
|332.07
|transação desfavorável
|-318.63
|Média
|transação rentável
|130.07
|transação desfavorável
|-112.89
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|9 (1098.87)
|de perdas consecutivas (perda)
|11 (-1045.20)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|1098.87 (9)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-1045.20 (11)
|Média
|vitórias consecutivas
|2
|perdas consecutivas
|2
Pinball machine
(Build 224)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Час (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26)
|Modelo
|Pontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
|Parâmetros
|____2___="Configuração de ordens"; Lots=0.3;
|Barras no histórico
|1523
|Modelagem de ticks
|14241
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de desfasamento dos gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro líquido
|1309.38
|Lucro total
|11370.99
|Perda total
|-10061.61
|Rentabilidade
|1.13
|Retorno esperado
|6.82
|Drawdown absoluto
|487.02
|Drawdown máximo
|990.18 (8.91%)
|Drawdown relativo
|8.91% (990.18)
|Total de transações
|192
|Posições curtas (% de ganhos)
|101 (52.48%)
|Posições longas (% de ganhos)
|91 (53.85%)
|Transações rentáveis (% do total)
|102 (53.13%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|90 (46.88%)
|Maior
|transação rentável
|299.10
|transação desfavorável
|-268.80
|Média
|transação rentável
|111.48
|transação desfavorável
|-111.80
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|5 (325.77)
|de perdas consecutivas (perda)
|5 (-425.40)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|510.12 (3)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-606.87 (3)
|Média
|vitórias consecutivas
|2
|perdas consecutivas
|2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9086
