Indicadores

Carter MA - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1030
Ranking:
(5)
Publicado:
Carter_MA.mq4 (3.32 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicadr Carter MA.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9051

