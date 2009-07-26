CodeBaseРазделы
exp_Amstell-SL - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
4306
(9)
Strategy Tester Report
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)

СимволGBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
ПараметрыTakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;

Баров в истории2072Смоделировано тиков55645Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков28




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль21400.40Общая прибыль21454.40Общий убыток-54.00
Прибыльность397.30Матожидание выигрыша297.23

Абсолютная просадка1008.00Максимальная просадка11099.20 (39.30%)Относительная просадка39.30% (11099.20)

Всего сделок72Короткие позиции (% выигравших)34 (94.12%)Длинные позиции (% выигравших)38 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)70 (97.22%)Убыточные сделки (% от всех)2 (2.78%)
Самая большаяприбыльная сделка468.20убыточная сделка-33.50
Средняяприбыльная сделка306.49убыточная сделка-27.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)69 (21442.90)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-54.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)21442.90 (69)непрерывный убыток (число проигрышей)-54.00 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш35непрерывный проигрыш2








