exp_Amstell-SL - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
4306
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Strategy Tester Report
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)
|Символ
|GBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|TakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;
|Баров в истории
|2072
|Смоделировано тиков
|55645
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|28
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|21400.40
|Общая прибыль
|21454.40
|Общий убыток
|-54.00
|Прибыльность
|397.30
|Матожидание выигрыша
|297.23
|Абсолютная просадка
|1008.00
|Максимальная просадка
|11099.20 (39.30%)
|Относительная просадка
|39.30% (11099.20)
|Всего сделок
|72
|Короткие позиции (% выигравших)
|34 (94.12%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|38 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|70 (97.22%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|2 (2.78%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|468.20
|убыточная сделка
|-33.50
|Средняя
|прибыльная сделка
|306.49
|убыточная сделка
|-27.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|69 (21442.90)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-54.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|21442.90 (69)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-54.00 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|35
|непрерывный проигрыш
|2
