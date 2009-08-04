代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

exp_Amstell-SL - MetaTrader 4EA

Iurii Tokman | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
5486
等级:
(9)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务


Strategy Tester Report
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)

СимволGBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
ПараметрыTakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;

Баров в истории2072Смоделировано тиков55645Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков28




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль21400.40Общая прибыль21454.40Общий убыток-54.00
Прибыльность397.30Матожидание выигрыша297.23

Абсолютная просадка1008.00Максимальная просадка11099.20 (39.30%)Относительная просадка39.30% (11099.20)

Всего сделок72Короткие позиции (% выигравших)34 (94.12%)Длинные позиции (% выигравших)38 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)70 (97.22%)Убыточные сделки (% от всех)2 (2.78%)
Самая большаяприбыльная сделка468.20убыточная сделка-33.50
Средняяприбыльная сделка306.49убыточная сделка-27.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)69 (21442.90)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-54.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)21442.90 (69)непрерывный убыток (число проигрышей)-54.00 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш35непрерывный проигрыш2


















由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/9073

账户状态web发布系统 账户状态web发布系统

这个EA可以把用户的交易状况发布到web服务器。

双向每隔20点的追涨杀跌一次10个的循环挂单脚本 双向每隔20点的追涨杀跌一次10个的循环挂单脚本

双向每隔20点的追涨杀跌一次10个的循环挂单脚本，同时设置止盈止损各50点，更多详细的介绍，访问博客：http://waihuiea.5d6d.com

Pinball machine Pinball machine

Pinball machine

ytg_DveMashki_ind ytg_DveMashki_ind

ytg_DveMashki_ind