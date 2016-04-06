CodeBaseKategorien
Expert Advisors

exp_Amstell-SL - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
694
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Strategy Tester Report
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)

SymbolGBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
Periode15 Minutes (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
ModelKontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
Parameter:TakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;

Getestete Bars2072Modellierte Ticks55645Modellierungsqualitätn/a
Chartfehler28




Anfangsgröße des Kontos10000.00



Totaler Netto Profitt21400.40Bruttoertrag21454.40Bruttoverlust-54.00
Profit Faktor397.30Erwartete Auszahlung297.23

Absoluter Drawdown1008.00Maximaler Drawdown11099.20 (39.30%)Relativer Drawdown39.30% (11099.20)

Gesamte Anzahl an Trades72Short Positionen (Gewonnen %)34 (94.12%)Long Positionen (Gewonnen %)38 (100.00%)

Profitable Trades (% von allen)70 (97.22%)Verlorene Trades (% von allen)2 (2.78%)
Größterprofitabler Trade468.20Verlust-Trade-33.50
Durchschnittprofitabler Trade306.49Verlust-Trade-27.00
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)69 (21442.90)Verluste in Folg (Verlust in Geld)2 (-54.00)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)21442.90 (69)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-54.00 (2)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes35Aufeinanderfolgende Verlustes2











Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9073

