exp_Amstell-SL - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 694
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Strategy Tester Report
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)
|Symbol
|GBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
|Periode
|15 Minutes (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
|Model
|Kontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
|Parameter:
|TakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;
|Getestete Bars
|2072
|Modellierte Ticks
|55645
|Modellierungsqualität
|n/a
|Chartfehler
|28
|Anfangsgröße des Kontos
|10000.00
|Totaler Netto Profitt
|21400.40
|Bruttoertrag
|21454.40
|Bruttoverlust
|-54.00
|Profit Faktor
|397.30
|Erwartete Auszahlung
|297.23
|Absoluter Drawdown
|1008.00
|Maximaler Drawdown
|11099.20 (39.30%)
|Relativer Drawdown
|39.30% (11099.20)
|Gesamte Anzahl an Trades
|72
|Short Positionen (Gewonnen %)
|34 (94.12%)
|Long Positionen (Gewonnen %)
|38 (100.00%)
|Profitable Trades (% von allen)
|70 (97.22%)
|Verlorene Trades (% von allen)
|2 (2.78%)
|Größter
|profitabler Trade
|468.20
|Verlust-Trade
|-33.50
|Durchschnitt
|profitabler Trade
|306.49
|Verlust-Trade
|-27.00
|Maximum
|Gewinne in Folge (Profit in Geld)
|69 (21442.90)
|Verluste in Folg (Verlust in Geld)
|2 (-54.00)
|Maximaler
|Profite in Folge (Anzahl der Erfolge)
|21442.90 (69)
|Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)
|-54.00 (2)
|Durchschnitt
|Aufeinanderfolgende Gewinnes
|35
|Aufeinanderfolgende Verlustes
|2
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9073
