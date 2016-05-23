CodeBaseSeções
Experts

exp_Amstell-SL - expert para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
733
Avaliação:
(9)
Publicado:
2016-05-23
Strategy Tester Report
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)

SímboloGBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
Período15 Минут (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
ModeloPontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
ParâmetrosTakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;

Barras no histórico2072Modelagem de ticks55645Qualidade da modelagemn/a
Erros de desfasamento dos gráficos28




Depósito inicial10000.00



Lucro líquido21400.40Lucro total21454.40Perda total-54.00
Rentabilidade397.30Retorno esperado297.23

Drawdown absoluto1008.00Drawdown máximo11099.20 (39.30%)Drawdown relativo39.30% (11099.20)

Total de transações72Posições curtas (% de ganhos)34 (94.12%)Posições longas (% de ganhos)38 (100.00%)

Transações rentáveis (% do total)70 (97.22%)Transações desfavoráveis (% do total)2 (2.78%)
Maiortransação rentável468.20transação desfavorável-33.50
Médiatransação rentável306.49transação desfavorável-27.00
Quantidade máximade vitórias consecutivas (lucro)69 (21442.90)de perdas consecutivas (perda)2 (-54.00)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)21442.90 (69)perda consecutiva (número de perdas)-54.00 (2)
Médiavitórias consecutivas35perdas consecutivas2








Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9073

