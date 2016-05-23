Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
exp_Amstell-SL - expert para MetaTrader 4
- 733
Strategy Tester Report
exp_Amstell-SL
Forex.com-Demo(R) (Build 220)
|Símbolo
|GBPUSDFXF (Great Britan Pound vs US Dollar)
|Período
|15 Минут (M15) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.23 00:00 (2009.06.25 - 2009.07.23)
|Modelo
|Pontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
|Parâmetros
|TakeProfit=460; StopLoss=610; Lots=0.1;
|Barras no histórico
|2072
|Modelagem de ticks
|55645
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de desfasamento dos gráficos
|28
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro líquido
|21400.40
|Lucro total
|21454.40
|Perda total
|-54.00
|Rentabilidade
|397.30
|Retorno esperado
|297.23
|Drawdown absoluto
|1008.00
|Drawdown máximo
|11099.20 (39.30%)
|Drawdown relativo
|39.30% (11099.20)
|Total de transações
|72
|Posições curtas (% de ganhos)
|34 (94.12%)
|Posições longas (% de ganhos)
|38 (100.00%)
|Transações rentáveis (% do total)
|70 (97.22%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|2 (2.78%)
|Maior
|transação rentável
|468.20
|transação desfavorável
|-33.50
|Média
|transação rentável
|306.49
|transação desfavorável
|-27.00
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|69 (21442.90)
|de perdas consecutivas (perda)
|2 (-54.00)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|21442.90 (69)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-54.00 (2)
|Média
|vitórias consecutivas
|35
|perdas consecutivas
|2
