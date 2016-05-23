Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TST - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 754
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sin el asesor de pantalla.
Informe del Probador de Estrategias
TST
Alpari-Demo (Build 223)
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|15 Minutes (M15) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.18 00:00 (2009.04.01 - 2009.05.18)
|Modelo
|Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
|Barras en prueba
|4135
|Ticks del modelado
|114766
|Calidad del Modelado
|n/a
|Errores del gráfico que no coinciden
|79
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto total
|10318.31
|Beneficio bruto
|108074.00
|Pérdidas brutas
|-97755.69
|Factor de beneficio
|1.11
|Beneficio esperado
|3.30
|Drawdown absoluto
|1244.87
|Aspiración máxima
|9609.19 (49.91%)
|Drawdown relativo
|49.91% (9609.19)
|Trades totales
|3131
|Posiciones cortas (ganadas %)
|1578 (60.96%)
|Posiciones largas (% ganadas)
|1553 (77.98%)
|Trades beneficiosos (% del total)
|2173 (69.40%)
|Trades con pérdidas (% del total)
|958 (30.60%)
|Más grande
|Trade con más ganancia
|50.00
|Trade con más pérdida
|-103.39
|Promedio
|Trade con más ganancia
|49.73
|Trade con más pérdida
|-102.04
|Máximo
|victorias consecutivas (ganancia en dinero)
|96 (4793.52)
|pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)
|25 (-2573.02)
|Máximo
|ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)
|4793.52 (96)
|pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)
|-2573.02 (25)
|Promedio
|victorias consecutivas
|6
|pérdidas consecutivas
|3
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8936
OpenTime
El asesor en el tiempo, dado por el usuario, abre una posición en el mercado, compra, vende o bloquea. Así, es posible establecer el cierre de posiciones en tiempo determinado y Trailing de posiciones.ytg_Parabolic_exp
El Asesorr del indicador SAR. Trabaja con las órdenes aplazadas.
ytg_Multi_Stoch
El asesor de múltiples divisas del indicador Estocástico.Trigger Line
Indicador Trigger Line.