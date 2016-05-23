CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

TST - Asesor Experto para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
754
Ranking:
(6)
Publicado:
TST.mq4 (1.95 KB) ver
Sin el asesor de pantalla.


Informe del Probador de Estrategias
TST
Alpari-Demo (Build 223)

Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período 15 Minutes (M15) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.18 00:00 (2009.04.01 - 2009.05.18)
Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
Barras en prueba 4135 Ticks del modelado 114766 Calidad del Modelado n/a
Errores del gráfico que no coinciden 79




Depósito inicial 10000.00



Beneficio neto total 10318.31 Beneficio bruto 108074.00 Pérdidas brutas -97755.69
Factor de beneficio 1.11 Beneficio esperado 3.30

Drawdown absoluto 1244.87 Aspiración máxima 9609.19 (49.91%) Drawdown relativo 49.91% (9609.19)

Trades totales 3131 Posiciones cortas (ganadas %) 1578 (60.96%) Posiciones largas (% ganadas) 1553 (77.98%)

Trades beneficiosos (% del total) 2173 (69.40%) Trades con pérdidas (% del total) 958 (30.60%)
Más grande Trade con más ganancia 50.00 Trade con más pérdida -103.39
Promedio Trade con más ganancia 49.73 Trade con más pérdida -102.04
Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 96 (4793.52) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 25 (-2573.02)
Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 4793.52 (96) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -2573.02 (25)
Promedio victorias consecutivas 6 pérdidas consecutivas 3



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8936

