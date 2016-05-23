CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

ytg_Parabolic_exp - Asesor Experto para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Visualizaciones:
800
Ranking:
(7)
Publicado:
ytg_Parabolic_exp.mq4 (17.6 KB) ver
t63glvz6tn59.zip (69.5 KB)
on19i9ky2t.zip (16.56 KB)
Símbolo EURUSD (Euro frente US Dollar)
Período 4 Hours (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
Parámetros timeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;

Barras en prueba 1326 Ticks del modelado 17385 Calidad del Modelado n/a
Errores del gráfico que no coinciden 25




Depósito inicial 50000.00



Beneficio neto total 44968.00 Beneficio bruto 59968.00 Pérdidas brutas -15000.00
Factor de beneficio 4.00 Beneficio esperado 2498.22

Drawdown absoluto 1310.00 Aspiración máxima 9782.00 (12.13%) Drawdown relativo 12.13% (9782.00)

Trades totales 18 Posiciones cortas (ganadas %) 9 (11.11%) Posiciones largas (% ganadas) 9 (22.22%)

Trades beneficiosos (% del total) 3 (16.67%) Trades con pérdidas (% del total) 15 (83.33%)
Más grande Trade con más ganancia 20000.00 Trade con más pérdida -1000.00
Promedio Trade con más ganancia 19989.33 Trade con más pérdida -1000.00
Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 1 (20000.00) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 9 (-9000.00)
Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 20000.00 (1) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -9000.00 (9)
Promedio victorias consecutivas 1 pérdidas consecutivas 4

