ytg_Parabolic_exp - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 800
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
|Símbolo
|EURUSD (Euro frente US Dollar)
|Período
|4 Hours (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 (2009.03.01 - 2009.05.15)
|Modelo
|Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
|Parámetros
|timeframe=240; step=0.009; maximum=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumberOfTry=5;
|Barras en prueba
|1326
|Ticks del modelado
|17385
|Calidad del Modelado
|n/a
|Errores del gráfico que no coinciden
|25
|Depósito inicial
|50000.00
|Beneficio neto total
|44968.00
|Beneficio bruto
|59968.00
|Pérdidas brutas
|-15000.00
|Factor de beneficio
|4.00
|Beneficio esperado
|2498.22
|Drawdown absoluto
|1310.00
|Aspiración máxima
|9782.00 (12.13%)
|Drawdown relativo
|12.13% (9782.00)
|Trades totales
|18
|Posiciones cortas (ganadas %)
|9 (11.11%)
|Posiciones largas (% ganadas)
|9 (22.22%)
|Trades beneficiosos (% del total)
|3 (16.67%)
|Trades con pérdidas (% del total)
|15 (83.33%)
|Más grande
|Trade con más ganancia
|20000.00
|Trade con más pérdida
|-1000.00
|Promedio
|Trade con más ganancia
|19989.33
|Trade con más pérdida
|-1000.00
|Máximo
|victorias consecutivas (ganancia en dinero)
|1 (20000.00)
|pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)
|9 (-9000.00)
|Máximo
|ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)
|20000.00 (1)
|pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)
|-9000.00 (9)
|Promedio
|victorias consecutivas
|1
|pérdidas consecutivas
|4
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8926
