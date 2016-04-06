CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

TST - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
784
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
TST.mq4 (1.95 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ohne den Advisor anzuzeigen.


Strategy Tester Report
TST
Alpari-Demo (Build 223)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode15 Minutes (M15) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.18 00:00 (2009.04.01 - 2009.05.18)
ModelKontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
Getestete Bars4135Modellierte Ticks114766Modellierungsqualitätn/a
Chartfehler79




Anfangsgröße des Kontos10000.00



Totaler Netto Profitt10318.31Bruttoertrag108074.00Bruttoverlust-97755.69
Profit Faktor1.11Erwartete Auszahlung3.30

Absoluter Drawdown1244.87Maximaler Drawdown9609.19 (49.91%)Relativer Drawdown49.91% (9609.19)

Gesamte Anzahl an Trades3131Short Positionen (Gewonnen %)1578 (60.96%)Long Positionen (Gewonnen %)1553 (77.98%)

Profitable Trades (% von allen)2173 (69.40%)Verlorene Trades (% von allen)958 (30.60%)
Größterprofitabler Trade50.00Verlust-Trade-103.39
Durchschnittprofitabler Trade49.73Verlust-Trade-102.04
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)96 (4793.52)Verluste in Folg (Verlust in Geld)25 (-2573.02)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)4793.52 (96)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-2573.02 (25)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes6Aufeinanderfolgende Verlustes3





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8936

MultiHedg_1 MultiHedg_1

Dieser Multi-Währungs Expert Advisor öffnet eine Position als Buy oder Sell innerhalb der vom User angegebenen Zeit. Es ist zudem möglich, die Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit schließen zu lassen, die Währungspaare auszuwählen und eine prozentuale Angabe für Profit und Verlust zu machen.

OpenTime OpenTime

Diese Expert Advisor öffnet eine Position als Buy, Sell oder "Lock" innerhalb der Zeit, die vom User angegeben wird. Es ist ebenso möglich Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit wieder zu schließen oder einen Trailingstop anzugeben.

ytg_Multi_Stoch ytg_Multi_Stoch

Der Multi-Währungs Expert Advisor auf Basis des Stochastik Indikators.

Trigger Line Trigger Line

Trigger-Linien Indikator.