Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TST - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 893
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sem, indicador conselheiro.
TST
Alpari-Demo (Build 223)
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|15 Minuto (M15) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.18 00:00 (2009.04.01 - 2009.05.18)
|Modelo
|Pontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
|Barras no histórico
|4135
|Modelagem de ticks
|114766
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de desfasamento dos gráficos
|79
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro líquido
|10318.31
|Lucro total
|108074.00
|Perda total
|-97755.69
|Rentabilidade
|1.11
|Retorno esperado
|3.30
|Drawdown absoluto
|1244.87
|Drawdown máximo
|9609.19 (49.91%)
|Drawdown relativo
|49.91% (9609.19)
|Total de transações
|3131
|Posições curtas (% de ganhos)
|1578 (60.96%)
|Posições longas (% de ganhos)
|1553 (77.98%)
|Transações rentáveis (% do total)
|2173 (69.40%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|958 (30.60%)
|Maior
|transação rentável
|50.00
|transação desfavorável
|-103.39
|Média
|transação rentável
|49.73
|transação desfavorável
|-102.04
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|96 (4793.52)
|de perdas consecutivas (perda)
|25 (-2573.02)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|4793.52 (96)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-2573.02 (25)
|Média
|vitórias consecutivas
|6
|perdas consecutivas
|3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8936
MultiHedg_1
Conselheiro multimoeda que, no tempo definido pelo usuário, abre uma posição de mercado, à sua escolhar, Buy ou Sell. Além disso, você pode definir tanto o fechamento da posição, selecionar moedas, escolher pordentagens de lucro e perda para fechar todas as posições.OpenTime
O conselheiro, no tempo definido pelo usuário, abre uma posição de mercado, Buy, Sell ou castelo. Além disso, você pode definir tanto o fechamento da posição num determinado momento, como as posições Trailing
ytg_Multi_Stoch
Consultor multimoeda no indicador Estocástico.Trigger Line
Indicador Trigger Line.