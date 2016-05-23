CodeBaseSeções
Experts

TST - expert para MetaTrader 4

Sem, indicador conselheiro.


TST
Alpari-Demo (Build 223)

SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período15 Minuto (M15) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.18 00:00 (2009.04.01 - 2009.05.18)
ModeloPontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
Barras no histórico4135Modelagem de ticks114766Qualidade da modelagemn/a
Erros de desfasamento dos gráficos79




Depósito inicial10000.00



Lucro líquido10318.31Lucro total108074.00Perda total-97755.69
Rentabilidade1.11Retorno esperado3.30

Drawdown absoluto1244.87Drawdown máximo9609.19 (49.91%)Drawdown relativo49.91% (9609.19)

Total de transações3131Posições curtas (% de ganhos)1578 (60.96%)Posições longas (% de ganhos)1553 (77.98%)

Transações rentáveis (% do total)2173 (69.40%)Transações desfavoráveis (% do total)958 (30.60%)
Maiortransação rentável50.00transação desfavorável-103.39
Médiatransação rentável49.73transação desfavorável-102.04
Quantidade máximade vitórias consecutivas (lucro)96 (4793.52)de perdas consecutivas (perda)25 (-2573.02)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)4793.52 (96)perda consecutiva (número de perdas)-2573.02 (25)
Médiavitórias consecutivas6perdas consecutivas3







Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8936

