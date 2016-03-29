请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
没有显示的EA交易
策略测试器报告
TST
Alpari-Demo (Build 223)
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.18 00:00 (2009.04.01 - 2009.05.18)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Баров в истории
|4135
|Смоделировано тиков
|114766
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|79
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|10318.31
|Общая прибыль
|108074.00
|Общий убыток
|-97755.69
|Прибыльность
|1.11
|Матожидание выигрыша
|3.30
|Абсолютная просадка
|1244.87
|Максимальная просадка
|9609.19 (49.91%)
|Относительная просадка
|49.91% (9609.19)
|Всего сделок
|3131
|Короткие позиции (% выигравших)
|1578 (60.96%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1553 (77.98%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|2173 (69.40%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|958 (30.60%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|50.00
|убыточная сделка
|-103.39
|Средняя
|прибыльная сделка
|49.73
|убыточная сделка
|-102.04
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|96 (4793.52)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|25 (-2573.02)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|4793.52 (96)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-2573.02 (25)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|6
|непрерывный проигрыш
|3
MATWO
一款基于移动均线的辅助指标。MultiMA
显示 - 在此版本里 - 多达 3 条来自不同时间帧的均线。也许对于一些人有用。输入每条均线的期望周期时间帧, 以分钟为单位, 即, ma2_periode=15 将为您显示 M15 时间帧的均线。输入 ma2 计算周期
Pi
计算 pi 值。ytg_Multi_Stoch
基于随机振荡指标的多货币对EA交易.