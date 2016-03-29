代码库部分
TST - MetaTrader 4EA

Iurii Tokman | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
2788
等级:
(6)
已发布:
TST.mq4 (1.95 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
策略测试器报告
TST
Alpari-Demo (Build 223)

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.18 00:00 (2009.04.01 - 2009.05.18)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Баров в истории4135Смоделировано тиков114766Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков79




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль10318.31Общая прибыль108074.00Общий убыток-97755.69
Прибыльность1.11Матожидание выигрыша3.30

Абсолютная просадка1244.87Максимальная просадка9609.19 (49.91%)Относительная просадка49.91% (9609.19)

Всего сделок3131Короткие позиции (% выигравших)1578 (60.96%)Длинные позиции (% выигравших)1553 (77.98%)

Прибыльные сделки (% от всех)2173 (69.40%)Убыточные сделки (% от всех)958 (30.60%)
Самая большаяприбыльная сделка50.00убыточная сделка-103.39
Средняяприбыльная сделка49.73убыточная сделка-102.04
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)96 (4793.52)непрерывных проигрышей (убыток)25 (-2573.02)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)4793.52 (96)непрерывный убыток (число проигрышей)-2573.02 (25)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш3





由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8936

