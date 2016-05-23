Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ytg_Multi_Stoch - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 677
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8942
TST
Sin el asesor de pantalla.OpenTime
El asesor en el tiempo, dado por el usuario, abre una posición en el mercado, compra, vende o bloquea. Así, es posible establecer el cierre de posiciones en tiempo determinado y Trailing de posiciones.
Trigger Line
Indicador Trigger Line.ytg_Change_Price_Percent
Cambio del precio expresado en porcentaje.