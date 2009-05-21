CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

TST - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
10922
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Без индикаторный советник.


TST
Alpari-Demo (Build 223)

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.18 00:00 (2009.04.01 - 2009.05.18)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Баров в истории4135Смоделировано тиков114766Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков79




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль10318.31Общая прибыль108074.00Общий убыток-97755.69
Прибыльность1.11Матожидание выигрыша3.30

Абсолютная просадка1244.87Максимальная просадка9609.19 (49.91%)Относительная просадка49.91% (9609.19)

Всего сделок3131Короткие позиции (% выигравших)1578 (60.96%)Длинные позиции (% выигравших)1553 (77.98%)

Прибыльные сделки (% от всех)2173 (69.40%)Убыточные сделки (% от всех)958 (30.60%)
Самая большаяприбыльная сделка50.00убыточная сделка-103.39
Средняяприбыльная сделка49.73убыточная сделка-102.04
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)96 (4793.52)непрерывных проигрышей (убыток)25 (-2573.02)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)4793.52 (96)непрерывный убыток (число проигрышей)-2573.02 (25)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш3







MultiHedg_1 MultiHedg_1

Multi-валютный советник в заданное пользователем время, открывает рыночную позицию, на выбор Buy или Sell . Так же, можно задать закрытие позиций в определённое время, выбрать валюты, выбрать процент прибыли и убытка для закрытия всех позиций.

HI_Line_E_RSI_MA HI_Line_E_RSI_MA

Помощник трейдера

Price Impuls Price Impuls

Открывает сделки в зависимости от скорости изменения цены

Экстраполятор средней на основе sinc вейвлетов Экстраполятор средней на основе sinc вейвлетов

К ряду цен подгоняются sinc вейвлеты, который затем экстраполируются в будущее на заданное количество баров