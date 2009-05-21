Multi-валютный советник в заданное пользователем время, открывает рыночную позицию, на выбор Buy или Sell . Так же, можно задать закрытие позиций в определённое время, выбрать валюты, выбрать процент прибыли и убытка для закрытия всех позиций.

Помощник трейдера