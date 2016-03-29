代码库部分
AIS3 交易机器人模板 - MetaTrader 4EA

AIRAT SAFIN | Chinese English Русский Español Deutsch Português
AIS3TR.MQ4 (144.26 KB)
AIS3TRIE.TXT (29.96 KB)
AIS3TRIR.TXT (31.59 KB)
AIS3TRML.TXT (1.25 KB)
AIS3 交易机器人模板


版本: 30001
发布日期: 2009.03.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


免费开放源代码软件


AIS3 交易机器人模板: 特点

1. 100% 可用于交易策略集成
2. 快速设置管理
3. 自动风险管理
4. 监控功能

