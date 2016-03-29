请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
AIS3 交易机器人模板
版本: 30001
发布日期: 2009.03.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
免费开放源代码软件
AIS3 交易机器人模板: 特点
1. 100% 可用于交易策略集成
2. 快速设置管理
3. 自动风险管理
4. 监控功能
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8789
