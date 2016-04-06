Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
AIS3 Trading Robot Template - Experte für den MetaTrader 4
AIS3 Trading Robot Template
Modifikation: 30001
Veröffentlichungsdatum: 2009.03.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
AIS3 Trading Robot Template: Features
1. 100% Fertig für die Integration in Tradingstrategien 2. Schnelle on-the-fly Kontrolle der Eingaben
3. Automatisches Risikomanagement
4. Monitoring-Funktionalität
