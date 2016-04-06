CodeBaseKategorien
Expert Advisors

AIS3 Trading Robot Template - Experte für den MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
832
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
AIS3TR.MQ4 (144.26 KB)
AIS3TRIE.TXT (29.96 KB)
AIS3TRIR.TXT (31.59 KB)
AIS3TRML.TXT (1.25 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
AIS3 Trading Robot Template


Modifikation: 30001
Veröffentlichungsdatum: 2009.03.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AIS3 Trading Robot Template: Features

1. 100% Fertig für die Integration in Tradingstrategien 2. Schnelle on-the-fly Kontrolle der Eingaben
3. Automatisches Risikomanagement
4. Monitoring-Funktionalität

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8789

