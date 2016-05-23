CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Máquina de "Tradear" AIS4 - Asesor Experto para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
943
Ranking:
(8)
Publicado:
AIS4TM.MQ4 (215.04 KB)
AIS4TMIE.TXT (20.26 KB)
AIS4TMIR.TXT (22.15 KB)
AIS4TMML.TXT (18.18 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Máquina de "Tradear" AIS4


Modificación: 40000
Fecha de lanzamiento: 2009.04.07


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


Máquina de "Tradear" AIS4: Características

1. Modo Live Trading: comercio en tiempo real con gestión de riesgos automático
2. Modo de superTrainer: trade tanto en Tester como en tiempo real

