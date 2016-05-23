Mira cómo descargar robots gratis
Máquina de "Tradear" AIS4 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 943
- Ranking:
-
- Publicado:
Máquina de "Tradear" AIS4
Modificación: 40000
Fecha de lanzamiento: 2009.04.07
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Máquina de "Tradear" AIS4: Características
1. Modo Live Trading: comercio en tiempo real con gestión de riesgos automático
2. Modo de superTrainer: trade tanto en Tester como en tiempo real
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8812
