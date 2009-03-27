CodeBaseРазделы
AIS3 Trading Robot Template - эксперт для MetaTrader 4

AIS3TR.MQ4 (144.26 KB)
AIS3TRIE.TXT (29.96 KB)
AIS3TRIR.TXT (31.59 KB)
AIS3TRML.TXT (1.25 KB)
AIS3 Trading Robot Template


Modification: 30001
Release Date: 2009.03.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AIS3 Trading Robot Template: Свойства

1. 100% готовность для внедрения торговой стратегии
2. Гибкое и удобное управление настройками
3. Автоматическое управление рисками
4. Панель мониторинга

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8789

