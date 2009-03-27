Смотри, как бесплатно скачать роботов
AIS3 Trading Robot Template - эксперт для MetaTrader 4
- 8826
- Опубликован:
- Обновлен:
AIS3 Trading Robot Template
Modification: 30001
Release Date: 2009.03.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
AIS3 Trading Robot Template: Свойства
1. 100% готовность для внедрения торговой стратегии
2. Гибкое и удобное управление настройками
3. Автоматическое управление рисками
4. Панель мониторинга
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8789
