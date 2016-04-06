CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

AIS2 Trading Robot - Experte für den MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
813
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
AIS2TR.MQ4 (150.23 KB)
AIS2TRIE.TXT (22.42 KB)
AIS2TRIR.TXT (24.52 KB)
AIS2TRML.TXT (5.89 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

AIS2 Trading Robot: Features

1. Automatisches Traden
2. Automatisches Risikomanagement
3. Schnelle on-the-fly-Kontrolle der Eingaben
4. Monitoring-Funktionalität

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8773

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sig Indikator.

A Sample Value to points conversion A Sample Value to points conversion

Code sample

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Dieser EA arbeitet gut in starken Trends mit den Perioden H4 und D1 - EURUSD. Der Einstieg in den Markt basiert auf zwei-"Parametrical Exponential Smoothings" Zeit Serien.

ytg_2MA_4Level. ytg_2MA_4Level.

Handel an den Ebenen des MA.