Советники

AIS2 Trading Robot - эксперт для MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7194
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
AIS2TR.MQ4 (150.23 KB)
AIS2TRIE.TXT (22.42 KB)
AIS2TRIR.TXT (24.52 KB)
AIS2TRML.TXT (5.89 KB)
AIS2 Trading Robot: Свойства

1. Автоматическая торговля
2. Автоматическое управление рисками
3. Гибкое управление настройками
4. Панель мониторинга

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8773

