BO - indicador para MetaTrader 4
Foi criado acidentalmente, por assim dizer, é um subproduto. Trata-se basicamente da colocação do movimento NavelSMA respeito a dois movimentos SMA, construídos segundo as barras High e Low. Geralmente, os movimentos NavelХХХ são usados em vez dos padrões segundo Close, visto que o seu cálculo leva em conta quatro parâmetros da barra (O,H,L,C), por isso eles são um pouco mais suaves na barra de zero.
Tendo obtido o desenho, fiquei muito surpreso. Se você quiser experimentar a mesma coisa, coloque numa janela ВО e АО uma sob a outra. Ao final, "todos os caminhos levam a Roma" Não tentei explicar que é melhor, pior, qual é a diferença, pois assim nasceu e assim viverá.
Compilar os dois arquivos, NavelSMA é chamado através de BO via iCustom().
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8653
