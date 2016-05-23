CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BO - indicador para MetaTrader 4

Андрей | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
852
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Foi criado acidentalmente, por assim dizer, é um subproduto. Trata-se basicamente da colocação do movimento NavelSMA respeito a dois movimentos SMA, construídos segundo as barras High e Low. Geralmente, os movimentos NavelХХХ são usados em vez dos padrões segundo Close, visto que o seu cálculo leva em conta quatro parâmetros da barra (O,H,L,C), por isso eles são um pouco mais suaves na barra de zero.

Tendo obtido o desenho, fiquei muito surpreso. Se você quiser experimentar a mesma coisa, coloque numa janela ВО e АО uma sob a outra. Ao final, "todos os caminhos levam a Roma" Não tentei explicar que é melhor, pior, qual é a diferença, pois assim nasceu e assim viverá.

Compilar os dois arquivos, NavelSMA é chamado através de BO via iCustom().

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8653

Informative Indicator Informative Indicator

It shows the levels: SPREAD and STOPLEVEL - the minimum allowed levels of the StopLoss/TakeProfit in points. It informs if these values are changed.

Indicador RAVI (modificações) Indicador RAVI (modificações)

Indicador de tendência RAVI (Range Action Verification Index) criado por T.Chandom.

simple csv2fxt simple csv2fxt

Conversor simples a partir de csv para fxt

FXTticksCollector FXTticksCollector

Coletor de ticks em arquivos FTX