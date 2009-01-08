Ставь лайки и следи за новостями
BO - индикатор для MetaTrader 4
- 6115
Получилось случайно, так сказать - побочный продукт. В основе - положение мувинга NavelSMA относительно двух мувингов SMA, построенных по High и Low баров. Мувинги NavelХХХ обычно использую вместо стандартных по Close, т.к. в их расчет ввел все четыре параметра бара (O,H,L,C) - они чуть-чуть более плавные и чуть-чуть меньше "дребезжат" на нулевом баре.
Получив рисунок сильно удивился. Хотите испытать то же самое - расположите в одном окне ВО и АО друг под другом. Получается, что "все дороги ведут в Рим" ? Что лучше, что хуже и вообще в чем отличие - выяснять не пытался, родилось - и пусть живет.
Откомпилировать оба файла, NavelSMA вызывается из BO через iCustom().
Можно склеить с любым индикатором и получить советникDoubler
Простейший советник, который открывает одновременно две позиции в разные стороны, при условии что стоп-лосс убыточной срабатывает на 5 пунктов раньше, чем тейк-профит прибыльной.
Попытка более-менее полной автоматизации открытия Buy и Selli_Sadukey_V1
Цифровой Фильтр Цены.