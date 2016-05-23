Para el indicador se utilizan dos medias móviles calculadas en porcentajes.

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)

T. Chand recomienda las siguientes líneas de información para el indicador: más/menos 0,3 por ciento o más/menos 0,1% (dependiendo del mercado). Cuando el indicador cruza la línea de información superior hacia arriba se supone que la tendencia al alza ha comenzado. Cuando el indicador cruza la línea de información inferior se supone que la tendencia descendente ha comenzado. Se dice que la tendencia continúa mientras la línea de RAVI sigue aumentando. En consecuencia, la tendencia desciende mientras RAVI continua disminuyendo. Tan pronto como el indicador comienza a regresar a la línea cero se supone que la tendencia ha terminado y ha comenzado el canal. Pero si el indicador se vuelve otra vez sin pasar el rango entre las líneas de información se supone que la tendencia se ha renovado.

El propio indicador sugerido es simple y es casi idéntico a la del Price Oscillator y el MACD. Lo único es el uso del exponente de conergence-divergencia del ratio como un indicador de tendencia, llamando la atención sobre la divergencia y no la intersección de las medias móviles.

En esta modificación las regiones de la tendencia alcista son marcadas con el color verde, y las regiones de la tendencia bajista son de color rojas. Las regiones sin tendencia o las regiones de incertidumbre son de color gris. Los colores pueden cambiarse a voluntad del usuario.