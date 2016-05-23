CodeBaseSecciones
Indicador Informative - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Muestra los niveles: SPREAD y STOPLEVEL - el nivel mínimo permitido de StopLoss/TakeProfit en puntos.

Informa si se modifican estos valores.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8652

