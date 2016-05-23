Mira cómo descargar robots gratis
Indicador Informative - indicador para MetaTrader 4
Muestra los niveles: SPREAD y STOPLEVEL - el nivel mínimo permitido de StopLoss/TakeProfit en puntos.
Informa si se modifican estos valores.
