请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
它是偶然间出现的, 说起来它是个副产品. 它的基础是NavelSMA的位置与两个根据柱的最高价和最低价SMA的关系. 我通常使用 NavelXXX 移动平均而不是标准的根据收盘价的平均, 因为我在计算中加上了全部4个参数 (O, H, L, C), 它们更平滑一些并且在零柱上差距不大.
当获得图片时我非常惊讶. 如果您想有相同的经历, 就在一个窗口下同时放置BO和AO. 这就是"条条大路通罗马"?我没有试着看哪个更好, 哪个更不好以及有什么差别, 它出现了那就让它生存.
编译两个文件, BO中通过 iCustom() 调用 NavelSMA.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8653
一个使用抛物线和斐波那契线的优秀EA
一个使用抛物线指标和斐波那契线的剥头皮EA.ds_HDiv_OsMA_01 - 另一个OsMA隐藏背离的指标
另一个OsMA隐藏背离的指标.