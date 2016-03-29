它是偶然间出现的, 说起来它是个副产品. 它的基础是NavelSMA的位置与两个根据柱的最高价和最低价SMA的关系. 我通常使用 NavelXXX 移动平均而不是标准的根据收盘价的平均, 因为我在计算中加上了全部4个参数 (O, H, L, C), 它们更平滑一些并且在零柱上差距不大.

当获得图片时我非常惊讶. 如果您想有相同的经历, 就在一个窗口下同时放置BO和AO. 这就是"条条大路通罗马"?我没有试着看哪个更好, 哪个更不好以及有什么差别, 它出现了那就让它生存.

编译两个文件, BO中通过 iCustom() 调用 NavelSMA.