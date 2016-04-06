und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieses Produkt ist ein Nebenprodukt. Die Basis ist die Position des NavelSMA moving In Relation zu zwei SMA movings die durch die HIGHs und LOWs der Bars gezeichnet werden. Ich benutze normalerweise die NavelXXX movings anstelle der Standardvarianten, da ich alle vier Parameter in die Berechnung mit einbeziehe (O, H, L, C), und sie etwas glatter sind. Zudem springen sie nicht so stark an der Zero-Bar. .
Ich war sehr überrascht als ich das erste Bild erhalten habe. Wenn sie die selbe Erfahrung machen möchten, dann platzieren Sie die BO und AO eine unter der Anderen in einem einzigen Fenster. Es stellt sich heraus, dass "alle Straßen nach Rom führen"? Ich habe nicht versucht herauszufinden was nun besser ist, was schlechter ist und wo eventuell der Unterschied ist - ich habe es entwickelt und so soll es bleiben.
Kompilieren Sie beide Dateien, NavelSMA wird über BO mit iCustom() aufgerufen.
