Indicadores

OsMA. OsMA Divergence. - indicador para MetaTrader 4

ОсМА a color, y ОсМА que muestra la divergencia.

Abra el indicador «ind_OsMAColored_v1» después, con el ratón arrastre el indicador «OsMA_Divergence_v1» a esta misma ventana. Los puntos grises son más significativos. Funciona mejor en el gráfico de 5 minutos, aunque a cada uno tiene su opinión. Pero con una tendencia muy fuerte, no recomiendo mirar los índices de divergencia, puesto que los retrocesos son muy pequeños. Si está interesado en este asesor, puede escribirme un mensaje privado o un e-mail.

Señoras y señores, una pequeña corrección, el indicador adjunto no dibuja las líneas en la ventana del indicador, por eso lo he cambiado por ind_DivPeakTroughOsMA_SW_v1 


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8613

