CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

OsMA. Divergência OsMA - indicador para MetaTrader 4

Алексей | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1429
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ОsМА colorido e ОsМА que mostram as divergências.

Você deve abrir o indicador «ind_OsMAColored_v1» e, em seguida, arrastar o indicador «OsMA_Divergence_v1» para a mesma janela com o mouse. Os pontos cinzentos são mais significativos, ele funciona melhor em M5, mas embora ele seja individual. Eu recomendo que você não considere os fatores de divergências quando uma forte tendência ocorre porque as reversões são muito pequenas. Se alguém está interessado em um EA por este indicador, você é bem-vindo, escreva-me uma mensagem privada ou um e-mail.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8613

Traders Dynamic Index com Alertas Visuais e Sonoros Traders Dynamic Index com Alertas Visuais e Sonoros

Eu adicionei alertas sonoros para que, quando houver um sinal de compra ou venda forte ele possa gerar alertas quando a variável de entrada "SoundOn" estiver definida como true.

Pips to Point Conversion Factor Pips to Point Conversion Factor

This is a conversion factor. It is used to detect whether broker is 4 or 5 digits. As MetaTrader 4 calculates everything using point basis, coder can use this function to convert pips to point for machine reading.

Price Channel Price Channel

O indicador Price Channel (canal de preço) calcula o maior máximo e o maior mínimo para o valor de trading nas barras, condicionadas pelo comprimento do intervalo de saída.

BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA

Sistema de negociação em vários indicadores.