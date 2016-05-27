CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Burg Extrapolator - Asesor Experto para MetaTrader 4

Vladimir | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1344
Ranking:
(11)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

version 2, 26/12/2008 - corregida la función de cálculo de lotes

El asesor usa el método de predicción lineal (linear prediction) de Burg. La predicción lineal se basa en el hallazgo de valores futuros como funciones lineales de valores pasados. Supongamos que tenemos la serie de precios x[0]..x[n-1], donde el índice mayor corresponde a precios más recientes. La predicción del precio futuro x[n] se encuentra como

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

donde a[i=1..p] - es el coeficiente del modelo, p - el orden del modelo. El método de Burg encuentra los coeficientes a[] reduciendo el error cuadrático medio en las últimas barras n-p de aprendizaje.

Los datos de entrada son:

MaxRisk - riesgo máximo de todas las operaciones simultáneas
ntmax - número máximo de operaciones en una dirección
MinProfit - beneficio mínimo predicho con el que se abren las posiciones
MaxLoss - pérdidas máximas predichas con las que se cierran las posiciones
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - número de barras pasadas usadas para predicir el futuro
ModelOrder - orden del modelo de Burg como fracción de la cantidad de barras pasadas (0..1)
UseMOM - activa la eliminación de tendencias de los datos de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - activa la eliminación de tendencias de los datos de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Solo una de las variables UseMOM y UseROC puede ser true, es decir, UseMOM=true y UseROC=true no está permitido.

Como la mayoría de los asesores optimizados, Burg Extrapolator funciona bien solo con las barras de aprendizaje. El asesor perderá con seguridad si no se reoptimiza constantemente.

Strategy Tester Report
Burg Extrapolator - opt
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 4 Hours (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;
Bars in test 2584 Ticks modelled 3936616 Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 5263
Initial deposit 10000.00
Total net profit 2150865.30 Gross profit 3755013.80 Gross loss -1604148.50
Profit factor 2.34 Expected payoff 8467.97
Absolute drawdown 2463.43 Maximal drawdown 763930.92 (38.56%) Relative drawdown 70.14% (47506.11)
Total trades 254 Short positions (won %) 92 (71.74%) Long positions (won %) 162 (82.72%)
Profit trades (% of total) 200 (78.74%) Loss trades (% of total) 54 (21.26%)
Largest profit trade 314280.00 loss trade -90000.00
Average profit trade 18775.07 loss trade -29706.45
Maximum consecutive wins (profit in money) 26 (21889.31) consecutive losses (loss in money) 6 (-26080.89)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1372487.83 (6) consecutive loss (count of losses) -314864.76 (4)
Average consecutive wins 7 consecutive losses 2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8611

21hour 21hour

A la hora señalada ponemos dos órdenes pendientes, al activarse una de ellas, eliminamos la segunda

Ejemplo: Procesamiento de una matriz (matrix) Ejemplo: Procesamiento de una matriz (matrix)

Ejemplo de código.

TSI-Osc TSI-Osc

Indicador TSI-Osc.

OsMA. OsMA Divergence. OsMA. OsMA Divergence.

ОсМА a color, y ОсМА que muestra la divergencia.