Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Burg Extrapolator - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1344
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
version 2, 26/12/2008 - corregida la función de cálculo de lotes
El asesor usa el método de predicción lineal (linear prediction) de Burg. La predicción lineal se basa en el hallazgo de valores futuros como funciones lineales de valores pasados. Supongamos que tenemos la serie de precios x[0]..x[n-1], donde el índice mayor corresponde a precios más recientes. La predicción del precio futuro x[n] se encuentra como
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
donde a[i=1..p] - es el coeficiente del modelo, p - el orden del modelo. El método de Burg encuentra los coeficientes a[] reduciendo el error cuadrático medio en las últimas barras n-p de aprendizaje.
Los datos de entrada son:
MaxRisk - riesgo máximo de todas las operaciones simultáneas
ntmax - número máximo de operaciones en una dirección
MinProfit - beneficio mínimo predicho con el que se abren las posiciones
MaxLoss - pérdidas máximas predichas con las que se cierran las posiciones
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - número de barras pasadas usadas para predicir el futuro
ModelOrder - orden del modelo de Burg como fracción de la cantidad de barras pasadas (0..1)
UseMOM - activa la eliminación de tendencias de los datos de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - activa la eliminación de tendencias de los datos de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)
Solo una de las variables UseMOM y UseROC puede ser true, es decir, UseMOM=true y UseROC=true no está permitido.
Como la mayoría de los asesores optimizados, Burg Extrapolator funciona bien solo con las barras de aprendizaje. El asesor perderá con seguridad si no se reoptimiza constantemente.
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;
|Bars in test
|2584
|Ticks modelled
|3936616
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|5263
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2150865.30
|Gross profit
|3755013.80
|Gross loss
|-1604148.50
|Profit factor
|2.34
|Expected payoff
|8467.97
|Absolute drawdown
|2463.43
|Maximal drawdown
|763930.92 (38.56%)
|Relative drawdown
|70.14% (47506.11)
|Total trades
|254
|Short positions (won %)
|92 (71.74%)
|Long positions (won %)
|162 (82.72%)
|Profit trades (% of total)
|200 (78.74%)
|Loss trades (% of total)
|54 (21.26%)
|Largest
|profit trade
|314280.00
|loss trade
|-90000.00
|Average
|profit trade
|18775.07
|loss trade
|-29706.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (21889.31)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-26080.89)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1372487.83 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-314864.76 (4)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8611
A la hora señalada ponemos dos órdenes pendientes, al activarse una de ellas, eliminamos la segundaEjemplo: Procesamiento de una matriz (matrix)
Ejemplo de código.
Indicador TSI-Osc.OsMA. OsMA Divergence.
ОсМА a color, y ОсМА que muestra la divergencia.