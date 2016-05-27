CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW - indicador para MetaTrader 4

Алексей | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1246
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Primero unimos el archivo ind_RSIColored_v1, después arrastramos con el ratón ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1 a la misma ventana. 


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8619

MTrendLine es un autorregulador muy cómodo de órdenes pendientes con respecto a la línea de tendencia MTrendLine es un autorregulador muy cómodo de órdenes pendientes con respecto a la línea de tendencia

Con frecuencia nos vemos obligados a desplazar órdenes pendientes cada hora con respecto a la línea de tendencia, lo que requiere tiempo, por eso he hecho un asesor (semiautomático), que libra al tráder de las tareas de seguimiento de la línea de tendencia y la reubicación de órdenes pendientes.

OsMA. OsMA Divergence. OsMA. OsMA Divergence.

ОсМА a color, y ОсМА que muestra la divergencia.

Oscilador de precio DiNapoli Oscilador de precio DiNapoli

Nueva versión del sencillo y célebre indicador creado por John DiNapoli. Se distingue de otros indicadores de tipo semejante porque puede calcular y representar los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Candle Patterns Candle Patterns

Alertas visuales y acústicas al aparecer modelos de velas de viraje o continuación.