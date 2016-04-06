und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
OsMA. OsMA Divergenz - Indikator für den MetaTrader 4
- 1507
Farbiger ОsМА, und ОsМА mit Divergenzanzeige.
Sie sollten zuerst den «ind_OsMAColored_v1» Indikator und dann den «OsMA_Divergence_v1» Indikator auf dem selben Chart mit der Maus ziehen. Die grauen Punkte sind signifikanter, er arbeitet am aller besten auf 5M, aber natürlich ist das individuell. Ich empfehle bei einem starken Trend die Divergenzen zu ignorieren, der Rückfall der Kurse ist sehr klein. Wenn jemand an einem EA mit diesem Indikator interessiert ist, bitte gerne, schreiben Sie mir eine private Nachricht oder eine email.
