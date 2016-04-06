CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

OsMA. OsMA Divergenz - Indikator für den MetaTrader 4

Алексей | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1507
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Farbiger ОsМА, und ОsМА mit Divergenzanzeige.

Sie sollten zuerst den «ind_OsMAColored_v1» Indikator und dann den «OsMA_Divergence_v1» Indikator auf dem selben Chart mit der Maus ziehen. Die grauen Punkte sind signifikanter, er arbeitet am aller besten auf 5M, aber natürlich ist das individuell. Ich empfehle bei einem starken Trend die Divergenzen zu ignorieren, der Rückfall der Kurse ist sehr klein. Wenn jemand an einem EA mit diesem Indikator interessiert ist, bitte gerne, schreiben Sie mir eine private Nachricht oder eine email.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8613

TSI-Osc TSI-Osc

TSI-Oscilator.

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

Der EA verwendet die Burg'sche Methode der linearen Vorhersage meines Indikators Extrapolator.mq4.

MTrendLine ist ein sehr bequemer Autoregulator von Pendings in Bezug zu Trendlinien MTrendLine ist ein sehr bequemer Autoregulator von Pendings in Bezug zu Trendlinien

Sie müssen öfters Pending Orders wegen Trendlinien jede Stunde verschieben und es ärgert Sie die Zeitverschwendung. Deshalb wurde dieser (halb-automatische) EA entwickelt, er befreit Sie vollkommen davon, die Trendlinien zu verfolgen und die Pending Orders zu verschieben

RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW

Die Divergenz des RSI, die Fortsetzung des Themas Divergenz.