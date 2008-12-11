请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
OsMA. OsMA Divergence. - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 9073
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
打开指标 «ind_OsMAColored_v1» ，随后使用鼠标 将指标 «OsMA_Divergence_v1»拖至到这个窗口。在5分钟图表上棕色点更具意义。但是在趋势非常强烈的时候不要看显示的不规则运动。因为滚动得非常小。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8613
BW MFI + Volumes
BW MFI带有成交量值。Silver-sen
以 Silver-channels为基础创建的标准线。
安装 Time Frame的标准指标 ADX。
安装 Time Frame的标准指标 ADX。CCI_Woodies_Paterns_v1
指标明确了交易系统Woodies CCI的模式。