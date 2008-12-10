Ставь лайки и следи за новостями
OsMA. OsMA Divergence. - индикатор для MetaTrader 4
Цветная ОсМА, и ОсМА которая показывает дивергенции.
Открыть индикатор «ind_OsMAColored_v1» затем мышкой перетащить индикатор «OsMA_Divergence_v1» в это же окно. Серые точки более значимые, лучше всего работает на 5 минутном графике, хотя кому как. Но при очень сильном тренде советую не смотреть на показания дивергенций т.к. откаты очень маленькие. Кого интересует советник по данному индикатору Велкам в личку или мыло.
Дамы и господа небольшая поправка прикрепленный индикатор не отрисывывает линии в окне индикатора поэтому заменен на ind_DivPeakTroughOsMA_SW_v1
МА с ценой.Extrapolator
Extrapolator является результатом моих многолетних исследований в области Timeseries Forecasting
Хороший советник, хороший результат на оптимизации. Неизменная пара EUR/USD и таймфрейм Н1.21hour
В указанное врема ставим два отложенных ордера, при срабатывании одного из них, второй удаляем