CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

OsMA. OsMA Divergence. - индикатор для MetaTrader 4

Алексей | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
16009
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Цветная ОсМА, и ОсМА которая показывает дивергенции.

Открыть индикатор «ind_OsMAColored_v1» затем мышкой перетащить индикатор «OsMA_Divergence_v1» в это же окно. Серые точки более значимые, лучше всего работает на 5 минутном графике, хотя кому как. Но при очень сильном тренде советую не смотреть на показания дивергенций т.к. откаты очень маленькие. Кого интересует советник по данному индикатору Велкам в личку или мыло.

Дамы и господа небольшая поправка прикрепленный индикатор не отрисывывает линии в окне индикатора поэтому заменен на ind_DivPeakTroughOsMA_SW_v1 


МА с ценой МА с ценой

МА с ценой.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator является результатом моих многолетних исследований в области Timeseries Forecasting

Hans123_Trader Hans123_Trader

Хороший советник, хороший результат на оптимизации. Неизменная пара EUR/USD и таймфрейм Н1.

21hour 21hour

В указанное врема ставим два отложенных ордера, при срабатывании одного из них, второй удаляем