Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Keltner_Chanel - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1264
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
En la base de códigos está disponible el indicador Canal de Keltner
http://codebase.mql4.com/en/442, sin embargo, no se corresponde con la variante básica,
descrita aquí
http://www.forextimes.ru/article/a12177.htm
indicador propuesto:
-línea básica EMA20
-líneas de las franjas +/- ATR (Average Tr/e Range)
-multiplicador 2.0
Consejos:
La idea de /Keltner/ consiste en la creación de líneas flotantes de apoyo/resistencia parecidas a las Bolinger Bands.
Por eso el periodo de la EMA de apoyo es igual a 20.
Para gráficos concretos, elija el coeficiente de desplazamiento de las franjas. Es un número fraccionario.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8591
Este indicador se construye en el gráfico en base a los precios de tick.TicksInMySQL
Indicador TicksInMySQL.
Usted elige un script y lo arrastra a un punto en el gráfico. A continuación, él usa este punto para modificar todos los niveles de StopLoss y TakeProfit de la divisa actual del gráfico.StopATR_auto
Coloca los niveles de los stops dependiendo del precio y el ATR (Rango Medio Verdadero).