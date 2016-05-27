En la base de códigos está disponible el indicador Canal de Keltner

http://codebase.mql4.com/en/442, sin embargo, no se corresponde con la variante básica,

descrita aquí

http://www.forextimes.ru/article/a12177.htm

indicador propuesto:

-línea básica EMA20

-líneas de las franjas +/- ATR (Average Tr/e Range)

-multiplicador 2.0

Consejos:

La idea de /Keltner/ consiste en la creación de líneas flotantes de apoyo/resistencia parecidas a las Bolinger Bands.

Por eso el periodo de la EMA de apoyo es igual a 20.

Para gráficos concretos, elija el coeficiente de desplazamiento de las franjas. Es un número fraccionario.