Indicadores

Keltner_Chanel - indicador para MetaTrader 4

Aleksandr Pak
Visualizaciones:
1264
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En la base de códigos está disponible el indicador Canal de Keltner

http://codebase.mql4.com/en/442, sin embargo, no se corresponde con la variante básica,

descrita aquí

http://www.forextimes.ru/article/a12177.htm

indicador propuesto:

-línea básica EMA20
-líneas de las franjas +/- ATR (Average Tr/e Range)
-multiplicador 2.0

Consejos:

La idea de /Keltner/ consiste en la creación de líneas flotantes de apoyo/resistencia parecidas a las Bolinger Bands.
Por eso el periodo de la EMA de apoyo es igual a 20.
Para gráficos concretos, elija el coeficiente de desplazamiento de las franjas. Es un número fraccionario.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8591

