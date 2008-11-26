CodeBaseРазделы
Keltner_Chanel - индикатор для MetaTrader 4

Aleksandr Pak
7702
(14)
В базе имеется индикатор Канал Кельтнера

http://codebase.mql4.com/ru/442, однако он не соответствует базовому варианту,

который описан здесь

http://www.forextimes.ru/article/a12177.htm

предлагаемый индикатор:

-базовая линия EMA20
-линии полос +/- ATR (Average Tr/e Range)
-множитель 2.0

Советы:

Идея Келтнера/Keltner/ состоит в создании плавающих линий поддержки/сопротивления подобных Bolinger Bands.
Поэтому период опорной EMA равен 20.
Для конкретных графиков подбирайте коэффициент сдвига полос. Это дробное число.

