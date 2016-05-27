Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador de acciones de precio - indicador para MetaTrader 4
Chayutra Sriboonruang.
Esta indicador se construye en el gráfico en base a los precios de ticks, es decir, cuando el precio cae 10 pips, dibuja la vela hacia abajo y espera los siguientes 10 pips, si el precio crece 10 pips, dibuja la vela hacia arriba con otro color para designar el movimiento hacia arriba o hacia abajo.
Dibuja solo cuando el precio alcanza una determinada cantidad de puntos que usted mismo puede definir.
Recomendaciones:
- Fije el indicador al gráfico lineal para ver las velas de precio dirigidas hacia arriba o hacia abajo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8590
