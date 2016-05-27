CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador de acciones de precio - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
2395
Ranking:
(7)
Publicado:
Actualizado:
TickPrice.mq4 (8.47 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Chayutra Sriboonruang.

Esta indicador se construye en el gráfico en base a los precios de ticks, es decir, cuando el precio cae 10 pips, dibuja la vela hacia abajo y espera los siguientes 10 pips, si el precio crece 10 pips, dibuja la vela hacia arriba con otro color para designar el movimiento hacia arriba o hacia abajo.

Dibuja solo cuando el precio alcanza una determinada cantidad de puntos que usted mismo puede definir.

Este indicador se construye en el gráfico en base a los precios de tick.

Recomendaciones:

  • Fije el indicador al gráfico lineal para ver las velas de precio dirigidas hacia arriba o hacia abajo.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8590

