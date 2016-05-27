CodeBaseSecciones
StopATR_auto - indicador para MetaTrader 4

Coloca los niveles de los stops dependiendo del precio y el ATR (Rango Medio Verdadero).

Parámetros de entrada:

extern color ColorUpperStop=Blue;
extern color ColorLowerStop=Brown;
extern bool ShowGraf=true;
extern int CountBarsForShift=12;
extern int CountBarsForAverage=77;
extern double Target=2.5;

StopATR_auto

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8593

Usted elige un script y lo arrastra a un punto en el gráfico. A continuación, él usa este punto para modificar todos los niveles de StopLoss y TakeProfit de la divisa actual del gráfico.

Indicador canal de /Keltner/

Sistema comercial automático.

Un asesor muy práctico para el comercio intradía desde las 10:00 hasta las 19:00, funciona bien en los marcos temporales de cinco minutos en EURUSD. Esperanza matemática de ganancia=40..60 pips en los tests en tiempo real.