StopATR_auto - indicador para MetaTrader 4
Coloca los niveles de los stops dependiendo del precio y el ATR (Rango Medio Verdadero).
Parámetros de entrada:
extern color ColorUpperStop=Blue; extern color ColorLowerStop=Brown; extern bool ShowGraf=true; extern int CountBarsForShift=12; extern int CountBarsForAverage=77; extern double Target=2.5;
StopATR_auto
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8593
