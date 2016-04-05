und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Keltner_Chanel - Indikator für den MetaTrader 4
In der Codebase finden Sie den Keltner_Channel Indikator
http://codebase.mql4.com/4150, der jedoch nicht genau der eigentlichen Idee entspricht
die ist hier beschrieben:
http://www.forextimes.ru/article/a12177.htm
der vorgeschlagene Indikator:
-die Basislinie ist der EMA20
-die Linien des Kanals +/- ATR (Average True Range)
-der Multiplikator ist 2.0
Empfehlung:
Keltners Idee sind gleitenden Linien, die Unterstützung und Widerstand ähnlich den Bollinger Bändern anzeigen.
Darum wird die Periodenlänge des EMA gleich 20 gesetzt.
Für einen konkreten Chart sollten Sie den Koeffizienten für den Abstand der Linien des Kanals festlegen. Es ist eine rationale Zahl.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8591
