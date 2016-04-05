In der Codebase finden Sie den Keltner_Channel Indikator



http://codebase.mql4.com/4150, der jedoch nicht genau der eigentlichen Idee entspricht

die ist hier beschrieben:

http://www.forextimes.ru/article/a12177.htm

der vorgeschlagene Indikator:

-die Basislinie ist der EMA20

-die Linien des Kanals +/- ATR (Average True Range)

-der Multiplikator ist 2.0

Empfehlung:

Keltners Idee sind gleitenden Linien, die Unterstützung und Widerstand ähnlich den Bollinger Bändern anzeigen.

Darum wird die Periodenlänge des EMA gleich 20 gesetzt.

Für einen konkreten Chart sollten Sie den Koeffizienten für den Abstand der Linien des Kanals festlegen. Es ist eine rationale Zahl.